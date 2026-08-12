Los servicios municipales para jóvenes de Barcelona registraron 210.128 usos en el curso 2025-26

Adolescentes y jóvenes en la calle. - AYUNTAMIENTO

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha destacado el impacto de los servicios municipales dirigidos a adolescentes y jóvenes en el marco de la red 'Joves de Barcelona', que durante el curso 2025-26 registró 210.128 usos, un 5,4% más que el curso anterior, ha informado el consistorio en un comunicado este miércoles.

'Joves de Barcelona' va destinada a personas de entre 12 y 35 años (un 30,4% de la población barcelonesa) con el objetivo de ofrecer información y orientación en temas como educación, salud y ocupación, que han sido los temas más demandados con 77.758 atenciones, aunque también tratan otros ámbitos como la participación juvenil.

EL PROYECTO 'EstarB'

Uno de los principales proyectos de esta red es 'EstarB', un servicio municipal para el bienestar de los adolescentes, los jóvenes y sus familias, el cual ofrece atención psicológica todas las tardes de lunes a viernes en 21 puntos del territorio, y está coordinado con la Red de Salud Mental, además que ha extendido su cobertura hasta los 25 años.

Entre su creación en octubre de 2025 y junio de 2026, 'EstarB' ha registrado 16.165 atenciones a adolescentes y jóvenes (12.148 han sido grupales y 4.017, individuales); 2.154 atenciones a familias (1.289 grupales y 865 individuales); y 447 a profesionales.

La media de edad de personas usuarias son jóvenes de 17,7 años, y el 63,4% son chicas; el 31,1%, chicos; y el 5,5% restante, personas no binarias.

El comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez, destaca la "importancia de reforzar la atención emocional, ya que cada vez son más los jóvenes que hacen uso de los servicios de salud mental, que cambian vidas".

Por otro lado, la red también incluye talleres y actividades, como el programa Estiu Adoles100, que ha recogido 1.770 usos a través de 118 actividades destinadas a los jóvenes durante el período estival.