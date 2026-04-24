Servihabitat cifra en 8.000 sus contratos de alquiler "social y asequible" en España

La directora de Gestión Patrimonial de Servihabitat, Victoria Nieto - SERVIHABITAT

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat ha cifrado en 8.000 los contratos de alquiler "social y asequible" que tiene en España, y ha señalado que su cartera supera las 16.000 viviendas bajo gestión en este segmento, en un comunicado este viernes.

Ha reivindicado que cuenta con más de una década de experiencia en la gestión de este tipo de activos, y ha subrayado que la gestión de vivienda social requiere abordar de forma simultánea múltiples retos.

Ha detallado que los retos pasan por garantizar la continuidad del servicio sin disrupciones, mantener el control operativo en carteras de gran volumen, gestionar situaciones de alta complejidad social y asegurar la transparencia en cada fase del proceso

La directora de Gestión Patrimonial de la empresa, Victoria Nieto, ha señalado que la gestión de vivienda social exige "modelos operativos capaces de garantizar continuidad, control y plena trazabilidad en contextos de alta complejidad".

"Para las administraciones y propietarios, el verdadero reto no es solo gestionar el activo, sino hacerlo minimizando riesgos operativos y reputacionales, asegurando la estabilidad del servicio y la rendición de cuentas en todo momento", ha añadido.