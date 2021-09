La síndica de Aran (Lleida) pide a la ministra de Transportes una reunión sobre la N-230

El Gobierno aprobó hace años un estudio informativo que recibió alegaciones del territorio

La síndica de Aran (Lleida), Maria Vergés, ha solicitado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una reunión para tratar el futuro acondicionamiento de la carretera N-230 y los estudios de paso de la futura nueva variante entre la boca norte del túnel de Vielha y la frontera con Francia

"La N-230 cuenta con un largo y complejo historial siendo considerada, desde hace años, como una de las vías con mayor siniestralidad de España", asegura la síndica de Aran en la misiva dirigida a la ministra Sánchez, ha informado este lunes el Conselh Generau d'Aran en un comunicado.

Maria Vergés señala que con el paso del tiempo, "esta carretera ha incrementado su importancia como vía de comunicación con Francia a través del Val d'Aran, sobre todo por lo que hace referencia al transporte de mercancías y al tráfico pesado", y concreta que tiene una media de quinientos camiones diarios.

La síndica recuerda que hace unos años, el Gobierno aprobó provisionalmente un estudio informativo que fue sometido a información pública y ante el cual el Conselh Generau d'Aran, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Lleida y los ayuntamientos araneses presentaron alegaciones conjuntas.

En este sentido, Vergés señala que las instituciones consideraron que "las opciones del trazado no eran las más adecuadas, no se ajustaban al territorio y no minimizaban lo suficiente los impactos paisajísticos y socioeconómicos de un territorio como el Val d'Aran".

Vergés apunta que al Conselh Generau d'Aran le consta que actualmente no se lleva a cabo ningún estudio y recuerda que existe un compromiso por parte del Ministerio para "realizar los estudios de paso de la nueva variante entre la boca norte del túnel de Vielha y la frontera con Francia".

Maria Vergés ha agregado que ha pedido al secretario general para el Reto Demográfico y exsíndico de Aran, Francés Boya, que avance a la ministra la información sobre esta carretera "para poder mantener una reunión en la que tratar esta problemática que es de vital importancia, no solo para el Val d'Aran, sino también para todos los territorios que atraviesa esta carretera".