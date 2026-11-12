La Síndica de Greuges pide convertir el comedor escolar en derecho subjetivo para reforzar su acceso

Archivo - La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado este jueves convertir el comedor escolar en un derecho subjetivo garantizado que no dependa de las disponibilidades presupuestarias, tras constatar que el 30% del alumnado vulnerable continúa sin acceder al servicio ni a las ayudas, ha informado la Sindicatura en un comunicado.

Según un informe presentado este jueves, las becas cubren actualmente al 69% de los alumnos en riesgo de pobreza, pese a que el número de beneficiarios se ha triplicado en los últimos quince años (de 65.000 en el curso 2010/2011 a más de 205.000 en el 2025/2026) y la inversión ha pasado de 33,2 a 250 millones de euros anuales.

BAJA COBERTURA EN SECUNDARIA Y CONCERTADA

El estudio alerta de que la educación secundaria obligatoria (ESO) es la gran asignatura pendiente, ya que la cobertura de las ayudas cae hasta el 26,9% frente al 91,3% en infantil y primaria, debido en parte a que más de la mitad de los institutos públicos carecen de comedor o cantina tras implantarse la jornada compactada.

Asimismo, el informe señala desigualdades entre centros públicos y concertados, puesto que en estos últimos el precio medio del servicio es sensiblemente superior y obliga a algunas familias a asumir parte del coste incluso contando con becas del 100%.

También identifica barreras administrativas y colectivos infraatendidos, como familias en situación irregular sin datos fiscales, progenitores separados cuyos ingresos se computan conjuntamente, menores tutelados o alumnado con necesidades educativas especiales sin apoyos suficientes, además de diferencias territoriales según la capacidad de los servicios sociales locales.

RECOMENDACIONES

Ante este diagnóstico, Giménez-Salinas plantea sustituir la normativa vigente desde 1996 por un nuevo decreto que reconozca el comedor como un derecho subjetivo y extender el servicio a todos los institutos con independencia del modelo de jornada, adaptando el espacio de mediodía a los adolescentes.

Finalmente, pide garantizar la gratuidad real para el alumnado vulnerable sin costes adicionales, ampliar las ayudas al primer ciclo de educación infantil y a centros de educación especial, discriminar positivamente a los menores tutelados, reforzar el personal de apoyo y simplificar los trámites burocráticos.