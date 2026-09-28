El Sindicat de Llogateres avisa a Sánchez que no aceptaran "migajas" y amenazan con una huelga general

Varias personas durante una manifestación del Sindicat de Llogateres frente al Palau de Congressos de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press

Pide la participación de la ciudadanía para seguir "presionando" a los poderes económicos BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el decreto de vivienda previsto para este martes debe incluir medidas reales y ha avisado que no aceptarán "migajas", si bien ha animado a la ciudadanía a sumarse a una huelga general en caso de que así sea.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este lunes por la tarde durante una concentración ante el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, donde el presidente del Ejecutivo participa en el acto de los IV Premios de La Vanguardia.

"Hemos venido a decirle que no queremos migajas, no queremos una farsa", ha dicho Alcarazo, que ha advertido que el Gobierno querrá vender un decreto antidesahucios, pero ha lamentado que probablemente no acabe siendo así.

Por ello, ha reivindicado que el que llama 'decreto Maricarmen' debe contemplar la renovación automática de los contratos de alquiler, medidas estructurales para frenar los desahucios en personas vulnerables, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la congelación de las actualizaciones del IPC en los precios de alquiler.

"A 12 horas de aprobarse este decreto, somos miles de personas para decirle a Sánchez que no queremos ninguna farsa. La chispa no se apagará mañana", ha dicho la portavoz del sindicato.

Ha pedido la participación de la ciudadanía de cara a posibles convocatorias para seguir "presionando" a los poderes económicos.

SINDICAT D'HABITATGE SOCIALISTA DE CATALUNYA

Por su parte, la portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha afirmado que todo apunta a que el decreto de este martes no solucionará la "situación crítica" que se vive en España respecto a la vivienda.

"Nos están dejando una lista interminable de leyes inútiles", ha dicho en referencia al gobierno del PSOE, si bien ha lamentado que ningún otro ejecutivo haya sido capaz de romper las reglas del juego.