El Sindicat de Llogateres desplegará pancartas contra la especulación por la Maratón de Barcelona

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BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del bloque barcelonés en la calle Mallorca 243 desplegarán el próximo domingo una pancarta para protestar en contra de la especulación, coincidiendo con el paso de la Maratón de Barcelona frente al bloque, informa Sindicat de Llogateres este viernes en un comunicado.

La entidad explica que estas viviendas conforman uno de los pocos bloques enteros de inquilinos que quedan en el barrio del Eixample de Barcelona, que describen como "la zona cero de la especulación en el centro de la ciudad".

El pasado julio, sin embargo, el bloque de 11 viviendas y dos locales se vendió por un valor de 6,3 millones de euros, y un año y medio después, explica el sindicato, y sin haberse realizado ninguna reforma, el edificio vuelve a estar en venta por 9 millones y con tres pisos menos que ya habían sido revendidos, una práctica conocida como 'flipping' inmobiliario, que consiste en comprar para revender en un plazo corto de tiempo con vistas para lograr ganancias rápido.

Desde entonces, Sindicat de Llogateres denuncia que tras esta operación varias vecinas han sido informadas de que no se les renovará el contrato o recibido ofertas de pagos para abandonar la vivienda antes de la finalización del mismo, y otros han sido desahuciados.

En este sentido, los vecinos del bloque, junto con la entidad, reclaman contratos de alquiler nuevos en el bloque, así como una ley "realmente efectiva" contra las compras especulativas, que prohíba prácticas como el 'flipping', garantice la renovación automática de contratos en bloques comprados por fondos de inversión y asegure que los pisos sean viviendas y no activos financieros.