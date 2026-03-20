Sindicatos educativos emplazan a Illa y Dalmau el martes para tratar las condiciones docentes

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC han emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al conseller de la Presidencia y actual conseller de Educación y FP, Albert Dalmau, a reunirse con ellos el martes de la semana que viene a las 10.00 horas en la Universitat de Barcelona (UB) para abordar la negociación de las condiciones de los docentes.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, cree que el pacto es un error y no revierte las carencias en la educación, e insiste al Govern en reunirse con ellos para negociar "como acto de responsabilidad con la educación".

Además, advierte que si finalmente no se reúnen con ellos, el colectivo docente continuará con movilizaciones en el tercer trimestre de este curso.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, considera que esta movilización marca un antes y un después en la lucha docente, y opina que el Govern "debe llamar a los representantes sindicales, llegar a un buen acuerdo y retomar la negociación".

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT de Catalunya, Laura Gené, asegura que la huelga de esta semana ha sido "histórica" y afirma que convocan también al secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, a negociar.

Por la Intersindical-CSC, Marc Martorell ha dicho que las movilizaciones de esta semana "hacía décadas que no se veían", critica a CC.OO. Educació y a UGT Catalunya por el pacto con el Govern e insiste en el 6% del PIB a educación.

PAS Y ESTUDIANTES

En cuanto al Personal de Administración y Servicios (PAS), los sindicatos han reiterado que este colectivo "hace más de diez años que sufre pérdida de poder adquisitivo" y que son los peores pagados de toda la administración catalana, dicen.

La portavoz del Sepc, Tania Ros, ha llamado a defender una escuela pública y en catalán, y cree que "defender la escuela pública es defender a la clase trabajadora y al país de la voluntad españolizadora y privatizadora del PSC".