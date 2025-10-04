Sirera (PP) empieza una campaña para que Barcelona recupere el pesebre en la plaza Sant Jaume

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha emprendido una campaña para recuperar el pesebre de Navidad en la plaza Sant Jaume, porque "no es solo una expresión religiosa, sino también cultural, artística y social" que simboliza el nacimiento de Jesús y también un mensaje de paz.

Buscará apoyos vecinales y entidades culturales para trasladar en el pleno su petición, por lo que ha pedido textualmente al alcalde, Jaume Collboni, que no le tiemblen las piernas: "Lo que sobra en Barcelona no es el pesebre, lo que sobra es la gente a la que le molesta ver el pesebre".

Según Sirera, en los últimos años se intenta arrinconar el belén por instalaciones que no tienen que ver con la tradición de la ciudad, que "no puede renunciar a sus raíces. Defender el pesebre es defender a la vez la cultura popular, la libertad religiosa y la identidad" de los barceloneses.