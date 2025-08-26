Sirera (PP) exige a Collboni medidas urgentes para mejorar la respuesta de las emergencias médicas

Archivo - El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en rueda de prensa. - PP BARCELONA - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido este martes al alcalde Jaume Collboni medidas urgentes para reducir el tiempo de respuesta de las emergencias médicas, según ha informado el partido en un comunicado.

Sirera ha denunciado que Barcelona es "la ciudad con los peores datos en emergencias de toda Catalunya" después de que la Central de Resultados de la Generalitat revelara que solo el 50,3% de las intervenciones de máxima prioridad recibe asistencia en menos de 20 minutos frente al 90% que marca el SEM como objetivo.

El presidente del grupo municipal del PP ha advertido de que esta situación ha empeorado en los últimos años y ha lamentado que "en Barcelona, por culpa de una gestión desastrosa, estamos jugando con la vida de la gente", en relación con los tiempos de respuesta.

Ha alertado además de otros fallos como que únicamente el 13% de los pacientes son derivados a un CUAP frente al objetivo del 30% y ha denunciado desigualdades territoriales que hacen que dependiendo del barrio donde se reside, se tiene "más o menos posibilidades de recibir la atención adecuada".

El dirigente popular ha vinculado los malos datos con las políticas de movilidad impulsadas por PSC y Comunes y ha avisado de que "las ambulancias no vuelan, necesitan calles libres para llegar rápido, y en Barcelona lo que se encuentran son calles cortadas, carriles eliminados y una ciudad colapsada por obras y carriles bici mal diseñados".