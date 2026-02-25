Sirera (PP) pedirá a Collboni que reclame a Sánchez prohibir el burka y niqab en espacios públicos

Sirera con el cartel de su campaña para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado una campaña para que el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, inste al Gobierno del presidente Pedro Sánchez a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, y lo hará a través de una propuesta en el pleno de este viernes.

En rueda de prensa este miércoles, ha enseñado la imagen de la campaña, donde se puede ver la fotografía de líderes políticas de Sumar, BComú, PSOE, Podemos y Junts encima de otra foto con mujeres con niqab, y se lee 'Ellas defienden el uso del burka y el niqab en Barcelona. ¿Sabes por qué? Porque ellas no tienen que llevarlo'.

Presenta la campaña para instar a los grupos del pleno a eliminar lo que define como símbolo de opresión: "Queremos una ley que garantice la correcta identificación y proteja la dignidad y la libertad de las mujeres".

Ha recordado que hace pocos días se presentó en el Congreso una proposición de ley para prohibir estos atuendos pero que PSOE, Junts, Comuns, Sumar y ERC votaron en contra, aunque Sirera dice que desde entonces oye "algunas expresiones" que le dan esperanza, como que Collboni dijera que no le parece bien el uso del burka.

Por eso considera que en el pleno del viernes ningún grupo tendrá excusa y podrá votar con libertad la propuesta para que el Gobierno prohíba su uso en espacios públicos, y así lanzar un mensaje "muy claro al conjunto de la sociedad española de que en Barcelona se respeta a las mujeres".