Sirera (PP) pide desalojar el asentamiento de Montjuïc en Barcelona: "No puede normalizarse"

Sirera visita el asentamiento - PP BARCELONA

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al gobierno de Jaume Collboni el desalojo inmediato del asentamiento ilegal de Montjuïc porque "no puede normalizarse".

Los populares han alertado de que este asentamiento genera "importantes problemas de convivencia con los vecinos" por la acumulación de basura y la inseguridad que produce, explican en un comunicado.

Sirera también reclama un plan de intervención social coordinado entre el Ayuntamiento, la Generalitat y los cuerpos de seguridad para recuperar el espacio público y no "resignarse a convivir" con los asentamientos.