Sirera (PP) pide un plan especial de seguridad y movilidad en Barcelona por la visita del Papa

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde Jaume Collboni que active un dispositivo especial de seguridad, emergencias y movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la ciudad prevista para los próximos 9 y 10 de junio.

"Estamos ante un evento que movilizará a miles de personas y que tendrá importantes afectaciones sobre la movilidad. Barcelona debe estar preparada y anticiparse para evitar problemas y minimizar las molestias a los ciudadanos", ha sostenido en un comunicado este martes.

Es por ello que ha considerado "imprescindible" reforzar la presencia policial y los servicios de emergencias, así como establecer planes específicos de movilidad que permitan responder con rapidez ante cualquier incidencia e informar a vecinos y comerciantes sobre las afectaciones previstas.

En esta línea, ha subrayado la necesidad de elaborar un plan concreto para las rondas de Barcelona para evitar colapsos: ""Las rondas absorberán una gran parte del tráfico y no podemos permitir que cualquier incidencia provoque kilómetros de colas y paralice Barcelona".

Sirera ha añadido que también se debe reforzar el transporte público para facilitar los desplazamientos y reducir el uso del vehículo privado durante los días de la visita del Papa.