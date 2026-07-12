Sirera (PP) pide prohibir la exhibición de souvenirs "ofensivos" y de carácter sexual en Barcelona

Archivo - El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al Gobierno municipal de Jaume Collboni el refuerzo de inspecciones en los establecimientos de venta de souvenirs y cannabis para prohibir la exhibición en la vía pública de productos "ofensivos", de carácter sexual y que fomentan el consumo de drogas.

Sirera ha lamentado que se exhiben "sin ningún tipo de control artículos sexuales, referencias a drogas y objetos de pésimo gusto que proyectan una imagen degradante" de Barcelona, según recoge en un comunicado de la formación este domingo.

En su opinión, estos productos son "incompatibles con una ciudad que quiere ser un destino turístico familiar y de calidad", por lo que el partido presentará una petición en el próxima Comisión de Economía en el consistorio para que el Ayuntamiento refuerce las actuaciones de inspección comercial.