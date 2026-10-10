Sirera (PP) presenta una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el socavón del Putxet

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona para que se investiguen los hechos relacionados con el socavón aparecido en el barrio del Puxet el pasado 7 de julio y que se esclarezcan las "posibles responsabilidades penales".

En un comunicado este sábado, la formación explica que la denuncia pone el foco no solo en las causas técnicas de este hundimiento, sino también en la "gestión de las advertencias previas y en las actuaciones que pudieron llevarse a cabo antes del incidente".

La denuncia recoge que, según el partido, el 26 de mayo se produjo un hundimiento del pavimento en una acera en la calle de Sant Gervasi de Cassoles y que, semanas después, un vecino alertó en un Consell de Barri de la posible relación entre aquel episodio, las grietas detectadas y el paso de la tuneladora.

Así, solicitan saber qué comprobaciones se realizaron después de aquella advertencia, a quién se trasladó la información y si se adoptaron las medidas necesarias: "Ya han pasado tres meses y los vecinos tienen derecho a saber qué falló, quién tenía conocimiento de las advertencias previas y quién va a asumir las responsabilidades", ha dicho Sirera.

Ha recordado que tras estos hechos pidió "explicaciones urgentes" tanto al consistorio como a la Generalitat, y ha asegurado que ha habido una falta de transparencia sobre este incidente y sus consecuencias.