Sirera urge a Collboni a tomar medidas contra el calor en vez de recomendaciones "genéricas"

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha urgido este sábado al alcalde, Jaume Collboni, a tomar medidas contra el calor porque "no basta con recomendaciones y medidas genéricas" para atender a todos los vecinos, informa en un comunicado.

Ha concretado 7 propuestas, como abrir bibliotecas y centros cívicos como refugios climáticos, con horario ampliado y accesible cada día; entrada gratis a todas las piscinas municipales los días de ola de calor; dar botellines de agua en estaciones de Metro y puntos de gran afluencia; más fuentes públicas y nebulizadores en plazas, parques y zonas de gran tránsito.

También plantea ampliar el horario de parques y zonas verdes con sombra; reforzar servicios sociales y voluntariado para acompañar y asistir a mayores que vivan solos, y espacios climatizados de acceso libre, como pabellones deportivos y equipamientos municipales, para personas sin hogar o sin aire acondicionado.

En cambio, Sirera cree que Collboni se centra "en medidas a largo plazo y en protocolos que no dan respuesta inmediata", en vez de un plan de emergencia climática.

El popular ha constatado el nivel de calor en la calle, en el Metro y en las casas sin climatización, "mientras el Ayuntamiento se limita a repartir gorras y lanzar campañas de propaganda".