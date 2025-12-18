Un sistema de telegestión para controlar el alumbrado gana el Impulsa Startup de Cámara de Girona - CÁMARA DE GIRONA

GIRONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto T-CAT, un sistema de telegestión para el control del alumbrado público y de las empresas para el ahorro energético, ha sido reconocido como mejor proyecto y ha recibido un premio de 4.800 euros del programa Impulsa Startup que organiza la Cámara de Girona, informa la entidad cameral en un comunicado este jueves.

Se trata de una iniciativa en la que los proyectos de empresas emergentes se presentan ante mentores e inversores con el objetivo de crecer, consolidarse y empezar a proyectar el futuro empresarial.

Durante la fase Despegue, los participantes han completado un programa de formación, mentorías personalizadas con expertos de diversos ámbitos y actividades de 'networking'.

El segundo premio del programa ha recaído en el proyecto 3DNewton, que recicla estrellas de kitesurf para confeccionar bolsas y accesorios, ha sido galardonada con el segundo premio, dotado con 1.600 euros.

El vicepresidente de la Cámara de Girona, Jaume Guàrdia, ha asegurado que los proyectos presentados son "un reflejo del dinamismo, la innovación y la capacidad emprendedora de nuestro territorio".

Los proyectos ganadores de este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, tendrán la posibilidad de pasar a la gran final, que se celebrará en marzo de 2026 en Barcelona, durante el 4YFN, en el marco del Mobile World Congress.