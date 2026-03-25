Las 'soft skills' son el principal requisito para cargos directivos, según Pimec y UOC

Momento de la presentación del informe - PIMEC

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 'soft skills' se han convertido en el principal requisito para ocupar cargos de dirección, según el estudio 'El nuevo perfil directivo: tendencias actuales y cambios competenciales' elaborado por Pimec y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), informa la patronal en un comunicado este miércoles.

El informe señala que estas competencias, como saber adaptarse al cambio o trabajar en equipo, aparecen en el 90% de las ofertas de trabajo, 20 puntos más que en 2018.

"Esta tendencia evidencia un cambio profundo en el rol de la dirección, que no se centra solo en la supervisión y el control, sino también en la gestión de las relaciones, el talento y las necesidades sociales y emocionales de los equipos", explica la patronal.

En todo caso, las competencias demandadas se han adaptado a la transición digital y verde, y la aparición de la inteligencia artificial (IA).

Así, las empresas buscan perfiles transversales "capaces de actuar en un entorno en el que la tecnología es el motor, las personas se sitúan en el centro" y la sostenibilidad es imprescindible.