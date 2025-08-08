Solucionada la incidencia que ha interrumpido la R4 entre Sant Vicenç y El Vendrell (Tarragona)

Archivo - Imagen de la estación de Rodalies de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) - RODALIES - Archivo

TARRAGONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La incidencia que ha interrumpido el servicio de la R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders y El Vendrell (Tarragona) ha sido solucionada este viernes sobre las 7.27 horas.

El motivo de la incidencia se debía a una avería en los sistemas de señalización entre ambas estaciones y se ha interrumpido el servicio alrededor de 30 minutos, ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual.