Sònia Hernández afirma que la ley catalana de derechos culturales no bajará del 2% del presupuesto

La consellera de cultura de la Generalitat de Catalunya, Sonia Hernández, durante la inauguración de Àgora Cívica del Mondiacult, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), a 26 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

Aboga por regular y limitar el uso de la IA para no vulnerar derechos creativos

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández Almodóvar, ha reivindicado este lunes que la futura ley catalana de derechos culturales --aprobada por el Govern a inicios de este septiembre y que tiene que empezar su trámite parlamentario-- tendrá "no menos" del 2% de la financiación de los presupuestos anuales.

"La ley recoge que la Generalitat tendrá que destinar no menos del 2% del presupuesto no financiero y no finalista a cultura y derechos culturales. La antigua reivindicación del sector cultural del 2% para cultura se marca por ley. Es muy importante porque garantiza que cuando haya vacas flacas no se podrá morder el presupuesto de cultura para cubrir otras cosas", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha asegurado que la ley pretende que toda la ciudadanía tenga "derecho" a su identidad cultural frente a los discursos de odio que, según ella, ponen en riesgo la democracia y defienden una cultura esencialista.

Ha defendido el derecho de todos los alumnos de acceder a la educción cultural y artística: "En el ámbito de la educación formal, pero también en la educación no formal. Sabemos que hay una brecha importante en las extraescolares. Tenemos que trabajar mucho con el Departament d'Educació".

Preguntada por si será de formación pública el Catalunya Media City, el futuro 'hub' audiovisual de las Tres Xemeneies, ha afirmado que se trabaja para definirlo: "Hay agentes privados y agentes asociativos que reciben dinero público y que por ello tendrán la obligación de remar hacia la consecución de los derechos culturales. En Catalunya Media City ha de ser muy importante la FP".

MONDIACULT

Sobre el Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales que arranca este lunes en Barcelona, ha señalado que en la Agenda 2030 hay 17 objetivos, "ninguno específico" sobre la cultura.

Preguntada por la regulación de la inteligencia artificial (IA), uno de los ejes de la cumbre, ha expresado que esta es "imprescindible" y ha abogado por limitar su uso hasta que exista un regulación para, según ella, no vulnerar derechos creativos.