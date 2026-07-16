SpainNAB y Fundación La Caixa analizan cómo mover más capital de impacto al desarrollo sostenible

Momento del encuentro - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una jornada de SpainNAB y Fundación La Caixa ha analizado cómo movilizar más capital de impacto hacia el desarrollo sostenible, el papel del 'blended finance' y la oportunidad que representa la próxima Cumbre Iberoamericana, informan en un comunicado este jueves.

El encuentro, celebrado el miércoles, ha sido un punto de encuentro antes de la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre en Madrid, y que tendrá como fin dialogar sobre cómo canalizar más capital hacia los grandes retos sociales y medioambientales, a través de mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas entre Europa y América Latina.

El acto ha contado con la directora adjunta de la Fundación La Caixa, Esther Planas, que ha asegurado que es "necesario contribuir a la creación de ecosistemas capaces de sostener y escalar las soluciones" que generen valor social.

El director general de Cofides, Miguel Tiana, ha apuntado que la Cumbre abre oportunidades para construir una visión compartida sobre la inversión de impacto, contar con una cartera iberoamericana de proyectos, desarrollar instrumentos regionales, y mantener y consolidar espacios de colaboración.

El director de Aecid, Antonio Leis, ha dicho que la cooperación para el desarrollo internacional es un deporte de equipo y que "no siempre ganan quienes tienen a los mejores jugadores, sino quienes jueguen mejor en colectivo".