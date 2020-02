Start4big explica en Tech Spirit Barcelona su modelo de innovación abierta

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Start4big, la iniciativa de innovación abierta multisectorial impulsada por Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, Seat y Telefónica, ha participado este martes en Tech Spirit Barcelona para explicar su modelo de innovación abierta y los beneficios para startups y empresas.

El objetivo es trasladar a emprendedores del ámbito nacional e internacional la "enorme oportunidad" que supone para una empresa emergente colaborar con alguna de las cinco compañías fundadoras, que suman 380 millones de clientes en más de 80 países, ha señalado en un comunicado.

Bajo el título 'Start4big: how open innovation can speed up your idea', las cinco empresas han presentado los retos planteados al ecosistema emprendedor para innovar juntos en soluciones de realidad aumentada, autentificación biométrica y economía circular, entre otras.

Han participado la directora de Innovación y Conocimiento de Aigües de Barcelona, María Monzó; el director ejecutivo de CaixaBank, Jordi Nicolau; la responsable de Innovación en Cliente de Naturgy, Silvia Sanjoaquín; la responsable de Alianzas Estratégicas e Innovación Abierta de Seat, Núria Domínguez y el director de Servicios Digitales Telefónica Mediterráneo, Bruno Vilarasau.

Tras la primera convocatoria, Start4big tiene abierta una nueva ola de innovación para startups de todo el mundo, que tienen de plazo hasta el 1 de marzo para inscribirse planteando una solución disruptiva a los retos planteados.

Las startups deben responder a alguno de los cuatro retos planteados: el primero es aprovechar los datos biométricos para aumentar la seguridad y mejorar la experiencia de usuarios en las transacciones digitales así como en los hogares, el coche y otras infraestructuras (reconocimiento facial y otros datos biométricos).

El segundo es mejorar los procesos de una empresa y los servicios a los clientes aprovechando las tecnologías de visualización (realidad aumentada, realidad virtual y mixta).

El tercero es aprovechar las conexiones entre sistemas y los datos de la red de infraestructuras en entornos urbanos para ofrecer nuevos productos y servicios a los ciudadanos en tiempo real (Smart City).

Y el cuarto es aprovechar las soluciones de economía circular para contribuir al desarrollo sostenible y fomentar el uso de energías renovables (Circular Economy).

En mayo de 2020, las seleccionadas presentarán su proyecto ante las empresas socias que decidirán los ganadores.