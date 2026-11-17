Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los mossos d'Esquadra han recibido un total de 7 denuncias de pacientes de un médico de un centro privado de Girona que fue detenido el pasado 8 de noviembre por presuntos tocamientos, cuatro más de las que se recibieron en el momento de su arresto.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press este martes y ha avanzado el 'Diari de Girona', dos se interpusieron el día 11 (una por hechos de septiembre y otra por hechos de mayo); otra se recibió el día 12 por hechos de junio del 2025 y la última se registró este lunes por unos hechos que presuntamente ocurrieron en agosto del 2022.

El acusado, que quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, deberá prestar declaración en calidad de investigado.