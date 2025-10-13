Suspendida la actividad judicial en Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus (Tarragona) por las lluvias

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha ordenado la suspensión de toda la actividad en los órganos judiciales correspondientes de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus (Tarragona) para este lunes, motivado por la activación del Pla Inuncat en fase de emergencia por el episodio de lluvias.

Lo hace "ante la situación generada, a fin de evitar desplazamientos y los riesgos que los mismos puedan conllevar para los profesionales y ciudadanos convocados a los actos judiciales programados", ha informado el TSJC en un comunicado.

La suspensión se mantendrá hasta la desactivación de la restricción de movilidad y no afectará a ninguna de las actuaciones propias del servicio de guardia, que tendrán la consideración de urgentes e inaplazables.