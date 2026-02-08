'Tardes de soledad' de Albert Serra gana el Premi Gaudí a mejor documental

El equipo de 'Tardes de soledad' dirigida por Albert Serra - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra, ha ganado el Premi Gaudí a mejor documental, en la gala que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El trabajo de Serra competía con 'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian; 'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Rituerto', y 'Mares', de Ariadna Seuba.

'Tardes de soledad', que triunfó en el Festival de San Sebastián con la Concha de Oro, ha batido en esta edición de los Gaudí el récord de nominaciones para un documental, con seis.