Tech Tourism Cluster suma 40 nuevos socios en 2025 y pone en marcha cuatro proyectos

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tech Tourism Cluster cerró 2025 con 40 nuevos socios y habiendo puesto en marcha cuatro proyectos "estratégicos", tres de los cuales interclúster, ha explicado en un comunicado este jueves.

Las nuevas incorporaciones han permitido a la entidad alcanzar "una masa crítica diversa y cualificada" que integra startups tecnológicas, empresas consolidadas del sector turístico, centros tecnológicos y entidades públicas.

Los nuevos proyectos están orientados a la digitalización del sector, la sostenibilidad y la mejora de la toma de decisiones basada en datos, han contado con 400.000 euros de apoyo público y tienen el objetivo de "acelerar la innovación y la competitividad de las empresas participantes.

La entidad ha destacado que uno de los grandes ejes de actividad durante 2025 ha sido la proyección internacional del ecosistema que representa, y ha recordado su participación en Fitur y en la feria Anato de Colombia.

El 'cluster manager', Xavier Garcia, ha explicado que "la internacionalización es clave para escalar la tecnología turística que se desarrolla" en Catalunya.