Tellado augura que el PP de Catalunya "va a ser motor del gran cambio" político en España

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en el XVI Congreso del PP catalán - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el PP de Catalunya debe salir más fuerte, más unido y más motivado de su XVI Congreso y ha augurado que la formación "va a ser motor del gran cambio" político en España.

En una intervención en el congreso de los populares catalanes este sábado, ha asegurado que "nada será posible sin el PP de Catalunya, pero todo será posible si se involucra", en referencia implícita a la necesidad de los votos en Catalunya para que Alberto Núñez Feijóo pueda ganar unas elecciones generales.

"Trabajemos en equipo, sumemos fuerzas, seamos plenamente conscientes de lo que tenemos entre manos, y el cambio en España estará asegurado", ha sostenido.

Ha asegurado que este es el congreso "de unidad" en el PP catalán y del cual el partido saldrá con nuevos deberes, nuevos retos y nuevos objetivos.

"NUNCA OS HABÉIS RESIGNADO"

"Para el PP de España, el PP de Catalunya es un referente. Habéis trabajado duro en circunstancias francamente difíciles, francamente complejas", y ha reconocido el papel del exsecretario general Daniel Serrano y del secretario general saliente, Santi Rodríguez.

Tellado ha subrayado el lema del XVI Congreso, 'Volem més' (Queremos más): "No se podía elegir un lema mejor para este congreso, porque el PP de Catalunya es el partido de los valientes".

"Es el partido de los inconformistas, porque no os resignáis y nunca os habéis resignado a someteros al nacionalismo o a ese socialismo que está encantado de pactar con el independentismo más atroz", ha añadido.

Así, ha insistido en que el crecimiento del PP catalán es la única forma de conseguir lo que el partido quiere lograr: "Queremos más PP en Catalunya. Y de eso trata este congreso".