La Temporada de Passions de Catalunya arranca en Cervera (Lleida) con más de 200 asistentes

Acto oficial de presentación de la Temporada de Passions de Catalunya en la iglesia de Santa Maria de Cervera (Lleida).
Acto oficial de presentación de la Temporada de Passions de Catalunya en la iglesia de Santa Maria de Cervera (Lleida). - PATRONAT DE LA PASSIÓ DE CERVERA
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 28 febrero 2026 16:45
Seguir en

LLEIDA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acto oficial de presentación de la Temporada de Passions de Catalunya se ha llevado a cabo este sábado al mediodía en Cervera (Lleida), en la iglesia de Santa Maria, que ha acogido a más de 200 asistentes.

La jornada, enmarcada en el lema 'De Mil·lenari a mil·lenari', busca simbolizar el relevo entre la conmemoración del milenario de Montserrat y el milenario de Cervera y ha reunido a representantes de todas las Pasiones integradas en la Federació Catalana de Passions, así como autoridades y entidades culturales, ha informado el Patronat de la Passió de Cervera en un comunicado.

Los participantes en la jornada han empezado con un desayuno de bienvenida y la entrega de credenciales y, a continuación, han hecho una visita guiada para descubrir el patrimonio e historia de Cervera.

Durante el acto, la Passió de Cervera ha ofrecido diversos cuadros escénicos como muestra de "la fuerza dramática y el valor cultural" de estas representaciones.

Finalmente, a las 16.30 horas ha dado inicio la representación de la Passió de Cervera con la participación de actores y actrices procedentes de las 22 Pasiones federadas.

Contador

Contenido patrocinado