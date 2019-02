Tensión entre manifestantes y mossos en el paseo de Gràcia de Barcelona

Publicado 21/02/2019 14:23:45 CET

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Manifestantes y agentes de los mossos d'Esquadra han vivido momentos de tensión en el paseo de Gràcia de Barcelona, donde han coincidido al salir algunos que ocupaban las vías en la estación de Rodalies de Plaça Catalunya.

Los mossos han realizado alguna pequeña carga y han establecido un cordón en paseo de Gràcia, ante varios furgones de la policía catalana, a los que se ha arrojado algún objeto.

Los manifestantes han coreado consignas como 'No us mereixeu la senyera que porteu' --'No os merecéis la 'senyera' que lleváis'--, 'Fora les forces d'ocupació' --'Fuera las fuerzas de ocupación'-- y 'El vostre conseller és a la presó' --'Vuestro conseller está en prisión'--.