Tensión en plaza Sant Jaume (Barcelona) tras llevarse los Mossos a un menor a favor de Palestina

Una pintada y pegatinas en el escaparate de un Starbucks durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los manifestantes a favor de Palestina que se han concentrado este jueves en plaza Sant Jaume de Barcelona han pedido que los Mossos "liberen" a un menor que se han llevado después de que pegara pegatinas a favor de Palestina en un establecimiento, y han proferido gritos en contra de la policía por lo ocurrido con el joven.

Han gritado 'Lluc libertad', 'Vergüenza me daría ser policía' y 'Basta de represión', y también han seguido cantando lemas como 'Free Palestine' y 'Desde el río hasta el mas Palestina vencerá', y han volcado vallas situadas ante el Palau de la Generalitat que posteriormente han sido recolocadas.

La manifestación ha comenzado en la plaza Universitat, convocada por el Sindicat d'Estudiants, y se han congregado más de 2.500 estudiantes.