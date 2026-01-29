El Tercer Sector y la delegación del Govern en Bruselas acuerdan encuentros con organismos europeos

Comitiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya junto a la delegada del Govern ante la Unión Europea, Ester Borràs - TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y la delegación del Govern en Bruselas han organizado 3 días de reuniones en Bruselas con diferentes instituciones europeas para "defender que el tercer sector social catalán tenga voz y participe activamente en el ámbito de las políticas sociales europeas".

Esta acción se enmarca en un contexto "preocupante" marcado por la reorganización del ecosistema internacional y el aumento de los discursos de odio y de la extrema derecha, que, según la Taula del Tercer Sector, influyen en las decisiones comunitarias, informan en un comunicado este jueves.

Entre las reuniones, destacan los encuentros con la delegada del Govern ante la Unión Europea, Ester Borràs; con tres diputadas del Parlamento Europeo --Idoia Mendia (Partido Socialista), Diana Riba (Grupo Verdes/Alianza Libre Europea) y Dolors Montserrat (Partido Popular Europeo)-- o con el presidente del grupo Sociedad Civil del Comité Económico Social y Europeo (CESE), Cillian Lohan, entre otros.