The Tyets, Mushka y Sílvia Pérez Cruz triunfan en los Premis Enderrock

GIRONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El duo The Tyets ha triunfado en los Premis Enderrock - Premis de la Música Catalana 2024, con cuatro galardones, seguido de la artista urbana Mushka y la cantautora Sílvia Pérez Cruz, con dos, en unas distinciones que se han entregado este jueves en el Auditori de Girona.

The Tyets han conseguido tres galardones otorgados por el voto popular a mejor artista, mejor disco de música urbana por 'Èpic solete' y mejor canción por 'Coti x coti' y el reconocimiento de la crítica como mejor artista del año, ha informado este jueves Enderrock en un comunicado.

Sílvia Pérez Cruz ha logrado el premio a mejor disco de canción de autor con 'Toda la vida, un día', tanto por el público como por la crítica, en un reconocimiento 'ex aequo' con 'Corsé', de la compositora y pianista Clara Peya.

Mushka se ha llevado dos premios Enderrock como el premio a la mejor artista revelación por el público y el de mejor disco de música urbana según la crítica por 'Tas loko mixtape'.

El galardón al mejor videoclip ha sido para Stay Homas por 'La platja', en una canción en la que colaboran con The Tyets; Miki Núñez ha ganado el premio al mejor disco en lengua no catalana por '121' y Joan Dausà ha recibido el voto del público como mejor directo.

Els Catarres se han llevado el premio a mejor disco de pop rock con 'Invencibles', mientras que El Pony Pisador se ha llevado el de la categoría de folk con 'The Longest Ponys'.

Los premios de la crítica, además de reconocer a The Tyets, Clara Peya y Sílvia Pérez Cruz, han concedido a Renaldo & Clara el galardón de mejor disco del año por 'La boca aigua', el de mejor disco de pop-rock a La Ludwig Band por 'Gràcies per venir', el de mejor disco de folk a Sandra Monfort por 'La mona', el de mejor disco en lengua no catalana a 'Casa Linda' de Cala Vento y el de artista revelación a Triquell.

El Premi Enderrock d'Honor ha sido para Jaume Sisa, que lo ha recibido a las puertas del 50 aniversario de 'Qualsevol nit pot sortir el sol', mientras que Pascal Comelade ha sido reconocido con el Premi Enderrock a la trayectoria, y Pep Saula, el Premi Joan Trayter a la mejor producción.