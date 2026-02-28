El Tibidabo estrena un gran letrero panorámico de "Barcelona" en su 125 aniversario

El arquitecto Josep Miàs, la directora general de BSM, Marta Labata, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y la la directora del Parque de atracciones Tibidabo, Rosa Ortiz en Tibidabo. - PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parque de atracciones Tibidabo ha inaugurado este sábado la temporada de su 125 aniversario con un acto institucional, encabezado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, donde se ha descubierto un gran letrero panorámico con la palabra "Barcelona", según informa un comunicado de la organización.

Esta obra del estudio MIAS Arquitectes consta de nueve letras de acero con iluminación propia, diseñadas para funcionar como bancos y favorecer la interacción de los visitantes mientras contemplan el paisaje desde la cima de la montaña.

La jornada inaugural, a la también ha acudido la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha servido para presentar la película en cuatro dimensiones "Colors", una breve cinta proyectada en el cine del recinto que narra las aventuras de las mascotas del Tibidabo en su misión para recuperar las tonalidades de Barcelona.

La conmemoración continuará durante todo el año con una programación especial que incluye nuevos espectáculos infantiles y la apertura en junio de una propuesta gastronómica liderada por el chef Rafa Zafra en el edificio de La Masia.

Finalmente, el próximo 4 de octubre se realizará una caminata popular desde los Jardinets de Gràcia hasta la plaza del Doctor Andreu.