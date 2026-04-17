TLT valora "muy positivamente" la posición del abogado del TJUE sobre el límite de pisos turísticos

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Treballadors pel Lloguer Turístic (TLT) valora "muy positivamente" la Opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha cuestionado la regulación de los alojamientos turísticos, y considera que, aunque todavía no hay sentencia definitiva, la doctrina puede tener implicaciones relevantes en Catalunya.

"El criterio de Luxemburgo apunta a que las administraciones no pueden imponer trabas discrecionales o desproporcionadas a la actividad de alojamientos turísticos", informa la asociación este viernes en un comunicado.

El Decreto-ley 3/2023 obliga a las viviendas de uso turístico (VUT) a acreditar una licencia urbanística previa, limita sus autorizaciones y fija un horizonte de extinción para las licencias vigentes y, en este marco, "Barcelona ha anunciado el cierre de los 10.000 pisos turísticos de la ciudad en 2028", indica TLT.

El alcance de la medida "afecta a toda Catalunya y golpea a municipios de la costa y del Pirineo, donde se prevé el cierre de 50.000 viviendas de uso turístico adicionales".

"EL MAYOR ERE" DE CATALUNYA

Según TLT, la aplicación del Decreto-Ley podría suponer "el mayor expediente de regulación de empleo de la historia de Catalunya, con 200.000 trabajadores afectados de forma directa e indirecta".

El presidente de TLT, Guillem Laporta, afirma que "las instituciones europeas empiezan a marcar límites a una forma de gobernar basada más en el relato político que en la evidencia", pues, a su juicio, la regulación catalana no es proporcional ni está justificada por ningún estudio empírico.