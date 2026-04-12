TMB habilitará servicios de autobús lanzadera para los cuatro conciertos de Rosalía en Barcelona

Archivo - Autobuses durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará servicios especiales de autobús lanzadera entre la plaza de Espanya y el Palau Sant Jordi de cara a los cuatro conciertos de la cantante Rosalía en la ciudad, los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Los autobuses de subida circularán entre las 18 y las 20.30 horas y de bajada lo harán con el mismo recorrido a partir de las 22 horas aproximadamente, con los cuatro conciertos programados para su inicio a las 20.30 horas, ha informado la operadora en un comunicado este domingo.

En estos servicios de autobús serán válidos todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado y llevarán el indicador de línea "Pl.Espanya-Palau ST.Jordi".