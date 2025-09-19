TMB recomienda usar el Metro este domingo por la Cursa de la Mercè, que afectará a 34 líneas de bus

Archivo - La Cursa de la Mercè de Barcelona afectará a 34 líneas de autobús de TMB. - TMB - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomendado usar el Metro este domingo por la celebración de la 47 Cursa de la Mercè, que afectará al recorrido y a los horarios de 34 líneas de autobús entre las 7.00 y las 12.00 horas.

En un comunicado este viernes, TMB ha detallado que la carrera empezará a 8.30 horas en la calle Aragó, a la altura del paseo de Gràcia, y pasará por algunos de los puntos más emblemáticos y concurridos de la ciudad como el paseo de Sant Joan, plaza Tetuan, paseo Lluís Companys, plaza Universitat y plaza Catalunya.

Las líneas afectadas serán D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 65 109, 120, 121, 141 y 150 y las líneas del Barcelona Bus Turístic (rutas roja y azul), y se reforzará el servicio de Metro en la L3 con trenes adicionales para facilitar la movilidad de los corredores.