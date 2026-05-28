Tolón defiende abordar la equidad y el uso de la IA en la estrategia iberoamericana de educación

La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, en la inauguración de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en el Palau de Pedralbes de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido abordar en la estrategia iberoamericana de educación la equidad y el combate de la segregación, la digitalización y el uso de la inteligencia artificial (IA), la formación profesional (FP) y la resiliencia de los sistemas educativos.

Lo ha dicho en la inauguración de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en el Palau de Pedralbes de Barcelona, que reúne este jueves a ministros y embajadores de varios países iberoamericanos en el principal espacio político de concertación en educación y formación.

Tolón ha afirmado que es necesario avanzar en la construcción de esta estrategia iberoamericana para que sea una herramienta útil y un marco de colaboración "capaz de convertir el diálogo político en avances concretos para estudiantes, docentes y comunidades".

"Porque la educación no es solo una política pública más. La educación determina la fortaleza de nuestras democracias, la cohesión de nuestras sociedades y la capacidad de nuestros países para reducir las desigualdades", ha expresado.

Ha defendido que la cooperación iberoamericana tiene un "enorme valor político" por los vínculos históricos y culturales y ha defendido la necesidad de lograr acuerdos concretos ante los grandes desafíos comunes.

El encuentro en Barcelona es parte de las cumbres sectoriales que sirven de preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid en noviembre de 2026.

EL PAPEL DE LA IA

La ministra ha sostenido que el momento actual es de transformación por los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y que los sistemas educativos no pueden ignorar el abordaje de la IA porque "ya está transformando" la forma de aprender, enseñar y acceder al conocimiento.

"La cuestión no es si debemos utilizarla o no, sino cómo la utilizamos con las garantías y cumpliendo nuestros objetivos. Debemos asegurarnos de que la tecnología amplíe oportunidades y no reproduzca desigualdades", y ha defendido un uso ético y responsable de los datos.

LA FP ES "HERRAMIENTA DECISIVA"

Respecto a la formación profesional, ha dicho que muchos países la han considerado durante demasiado tiempo una "vía secundaria", pero que ahora se trata de una herramienta decisiva para el empleo, la innovación y las oportunidades.

Ha abogado por modernizarla y flexibilizarla, y que se debe transformar para "acompañar a las personas a lo largo de toda su vida laboral en un contexto económico y tecnológico que va cambiando continuamente".

RESILIENCIA DEL SISTEMA

Poniendo como ejemplo la pandemia, ha situado como reto importante la resiliencia de los sistemas educativos ante las emergencias climáticas, las crisis sanitarias o las ciberamenazas, y ha expresado que se debe preparar al sistema para responder y garantizar el derecho a la educación ante estos escenarios.

"Garantizar la continuidad educativa también forma parte de la protección de una sociedad democrática", ha valorado.

COMBATIR LA SEGREGACIÓN

Según la ministra, lo que une estos tres ejes que abordará la cumbre (IA, FP y resiliencia del sistema) es la equidad y la inclusión, que "no puede quedarse en una declaración retórica" sino en como se distribuyen los recursos públicos.

Para ello, ha señalado la necesidad de saber como se combate la segregación en el ámbito digital para que no se convierta en una nueva forma de exclusión: "La innovación sólo tiene sentido si sirve para ampliar los derechos y también las oportunidades".