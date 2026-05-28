Tolón pide "respetar el funcionamiento de la justicia", tras entrar la UCO en la sede del PSOE

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, en el Palau de Pedralbes, a 28 de mayo de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, ha pedido "respetar el funcionamiento de la justicia", tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE este miércoles.

En una rueda de prensa este jueves tras culminar la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en el Palau de Pedralbes de Barcelona, Tolón ha asegurado la "colaboración siempre con la justicia" tanto por parte del Gobierno como del propio partido.

"También, con respecto a otras cuestiones relacionadas con lo que ha pasado en la últimas semanas, también es muy importante respetar la presunción de inocencia", ha dicho en alusión velada al caso sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"HAY QUE TERMINAR LA LEGISLATURA"

En relación a la exigencia del PP de adelantar la convocatoria electoral, la ministra ha asegurado que el partido de Alberto Núñez Feijóo lleva pidiéndolo desde julio de 2023 "porque no gobiernan porque no quieren".

"Las elecciones tienen que ser cuando toca y hay que terminar la legislatura como terminamos las legislaturas de municipales y autonómicas", ha zanjado.