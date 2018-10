Torra exige retirar la causa contra el independentismo ante la "derrota judicial" del Estado en Europa

Actualizado 28/07/2018 14:07:10 CET

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este sábado que se retiren todas las acusaciones sobre la causa del proceso independentista ante las "derrotas judiciales" que considera que está sufriendo el Estado español en Europa.

"La represión debe detenerse inmediatamente, todos los cargos deberían ser retirados por la Fiscalía General española", ha reclamado en una rueda de prensa desde la Delegación de la Generalitat en Bruselas junto al expresidente Carles Puigdemont.

En opinión de Torra, la vuelta de Puigdemont a Bélgica demuestra "la derrota del Estado español". "En Alemania, y en Bélgica antes, el Estado español ha perdido la batalla judicial europea", ha expresado.

"¿Cuántas derrotas judiciales y políticas más necesitará el Estado para darse cuenta de que un problema político necesita una solución política?", se ha preguntado el presidente de la Generalitat.

Torra ha destacado que el retorno de Puigdemont a Bruselas es "el primer gran acto de justicia admitido por un tribunal imparcial" y ha vaticinado que los tribunales europeos seguirán rechazando las acusaciones a políticos independentistas si el Estado mantiene esta causa.

"No hubo rebelión, no hubo sedición, y no hubo desórdenes públicos. Vendrán más derrotas si España se mantiene en esta línea", ha augurado.

"El Estado español ha demostrado realmente que es fuerte, muy fuerte, pero nosotros somos más fuertes. Tenemos la fortaleza de una causa justa, la causa justa de la democracia", ha subrayado Torra.