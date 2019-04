Torra responde a Sánchez: "Sí es sí. Sí al derecho a la autodeterminación"

Publicado 07/04/2019 18:26:21 CET

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sí és sí. Sí al derecho a la autodeterminación. Sí al referéndum de autodeterminación. Sí a la República Catalana", ha asegurado.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Torra ha respondido este domingo a otro tuit de Sánchez en el que afirmaba que "con un gobierno socialista no habrá independencia en Catalunya, no habrá referéndum por la independencia en Catalunya y no se quebrará la Constitución por Catalunya. No es no".

Torra ha sostenido que estarán "siempre al lado de la mayoría del pueblo de Catalunya" y ha defendido que los únicos que quieren romper la convivencia son los que no quieren escuchar la voz de los catalanes.