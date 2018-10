Torra, Torrent y Cunillera apoyan a la asociación de periodistas Col·lectiu Ciutadella

Publicado 14/09/2018 20:03:13 CET

La entidad reconoce la trayectoria de los cronistas Lluís Falgàs (TVE) y Josep Maria Martí (TV3)

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Generalitat, Quim Torra, y del Parlament, Roger Torrent, han coincidido este viernes con la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, en celebrar que se haya creado una asociación de periodistas parlamentarios de Catalunya, el Col·lectiu Ciutadella, y han animado a este colectivo a ponerse en marcha y a "buscar complicidades" con los políticos, ha dicho Torrent.

Los tres líderes han compartido escenario en el Auditorio del Parlament durante la presentación de la asociación, cuyo presidente, Rafa Garrido, ha asegurado que ha nacido para mejorar las condiciones de trabajos de los reporteros parlamentarios y "acabar con las ruedas de prensa sin preguntas y la ausencia de 'offs the record", que ayudan a los periodistas a completar su información.

"Hemos visto ruedas de prensa sin preguntas, limitaciones sobre de qué tema se puede hablar y de qué no en ruedas de prensa, administraciones más opacas de lo habitual con la prensa y políticos que pasan meses sin dar una rueda de prensa ni entrevista y sólo van a actos con los suyos a que les aplaudan", ha criticado.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de una agrupación profesional que aborde estas cuestiones con las instituciones y los grupos parlamentarios y con quienes tratar también los horarios: "Tenemos que conseguir que la agenda política y mediática no hagan que periodistas y políticos tengamos 24 horas de vida pública y podamos tener también vida privada".

Torrent ha bromeado sobre el asunto diciendo que sospecha que algunos periodistas tienen "algún plegatín escondido en el Parlament porque pasan más tiempo incluso que los diputados" y ha reivindicado el periodismo contrastado frente al mundo rápido y de 'fake news' que rodea a la política, ha dicho.

Cunillera, que fue diputada y vicepresidenta del Congreso, ha recordado que existe en Madrid una organización similar "que es una institución casi más importante que la propia Mesa" de la Cámara por la influencia que tiene, por lo que ha alentado al Col·lectiu Ciutadella a consolidarse.

El presidente Torra, por su parte, ha leído un fragmento del libro '¡Noticia bomba!', del escritor británico Evelyn Waugh, que relata cómo un corresponsal llega a una ciudad balcánica en la que supuestamente se ha desatado una revuelta pero acaba en el lugar equivocado, explica un escenario que no se corresponde con la realidad y provoca que efectivamente haya una revuelta en el país: "Es el periodismo que no espero del Col·lectiu Ciutadella".

HOMENAJE A DOS CRONISTAS VETERANOS

Este acto de presentación pública de la asociación ha entregado dos reconocimientos a los cronistas parlamentarios de TVE Lluís Falgàs y TV3 Josep Maria Martí por su trayectoria en el Parlament.

Martí, al recibir el premio, ha explicado que llegó en una etapa muy tranquila de la política catalana y que decidió, pese a dejar su programa semanal en TV3 hace unos años, no desconectar de la actividad parlamentaria hasta que se viera un final al proceso soberanista: "Me parece que esto va para largo y nos seguiremos viendo", ha bromeado.

Igualmente, Falgàs ha agradecido el reconocimiento y ha ironizado sobre el ritmo frenético de la actualidad política catalana cuando grupos de la oposición se quejan de que no hay plenos hasta octubre: "He mirado el orden del día de la semana que viene y suerte que el Parlament está cerrado porque si estuviera abierto esto sería un no parar".