El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona finaliza con más de 56.000 participantes

Archivo - El Rey Felipe VI (posa junto al fundador de la asociación Joves Units del barrio barcelonés del Poble Sec, Hatim Azahri, ganador del Premio Princesa de Girona Social 2026, durante el acto de Proclamación del Premio ‘Princesa de Girona Social 202 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 56.000 personas han participado en las cerca de 350 actividades celebradas en el 5 Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona a su paso por Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Huesca, Alcalá de Henares (Madrid), Granada y Murcia, informa este martes la fundación en un comunicado.

Durante el Tour del Talento se han anunciado los ganadores de los Premios Princesa de Girona 2026: Haitim Azahri Akhnous (Social), Patricia Aymà (CreaEmpresa), Mercedes Bidart (Internacional CreaEmpresa), José Eduardo Méndez (Internacional), Gemma Blasco (Arte) y Rafael Luque (Investigación).

La quinta edición del Tour del Talento cierra su recorrido tras movilizar a miles de jóvenes en actividades centradas en la empleabilidad, la innovación, la emprendimiento, la ciencia, la cultura, los valores del deporte y el bienestar emocional.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha subrayado que el tour "continúa creciendo, fruto de su propio éxito acumulado y su posicionamiento, porque se ha convertido en una herramienta necesaria y eficaz para muchas ciudades".

En los cinco años del Tour del Talento han participado más de 160.000 personas, en las 25 ciudades que ha recorrido.