Trabajadores de institutos de L'Hospitalet (Barcelona) critican la presencia de Mossos en centros

Concentración ante uno de los institutos de L'Hospitalet - CGT ENSENYAMENT

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Institut Eugeni d'Ors y del Margarida Xirgu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se han concentrado este lunes por la mañana ante las puertas de sus centros educativos para protestar contra la presencia de Mossos d'Esquadra en centros educativos.

Las concentraciones han sido en torno a las 7.30 y 7.45 horas de este lunes y es para mostrar su rechazo ante el plan piloto anunciado por el Govern el pasado jueves de despliegue de Mossos d'Esquadra en algunas escuelas catalanas.

Los participantes llevaban pancartas en las que se leía 'Más recursos sociales y menos policiales', 'Seguridad no es desahuciar', 'Más pedagogía, menos policía', 'Esto es un instituto, no una comisaría' y 'Despiden a TIS, contratan a mossos', y han gritado 'Ni os queremos ni os necesitamos'.