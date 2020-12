Los trabajadores del Metro de Barcelona convocan huelga el 11 de enero

Avisan a Alarcón de que la manera de evitarla es dejar de "imponer un cambio en la contratación"

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro de Barcelona han convocado una huelga para el lunes 11 de enero, de 7 a 9 horas y de 16 a 18 horas, coincidiendo con el retorno escolar, para protestar contra el nuevo sistema de contratación que consideran que "eterniza" la precariedad de los trabajadores temporales, ha explicado el secretario primero del Comité de Empresa, Toni Edo, en rueda de prensa este viernes.

La Asamblea General de Trabajadores decidió el pasado 14 de diciembre convocar una concentración en la plaza Sant Jaume el 28 de diciembre y paradas de dos horas por turno el 11 de enero.

Se trata de una decisión que mantendrán mientras no lleguen a un acuerdo con la dirección para que dejen de aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público (Ebep) propuesto.

Según los trabajadores, este nuevo sistema de contratación busca ampliar la precariedad entre la plantilla, y lamentan que la recompensa a su respuesta durante el confinamiento sea "imponer unilateralmente una contratación para aumentar la temporalidad".

Señalan que no están dispuestos a que la situación de compañeros que llegan a tener hasta diez años de temporalidad se eternice por la voluntad del actual director de personal, Carlos Jiménez, a quien acusan de aprovecharse de la Covid-19 para "destruir la unidad de la plantilla".

Por eso, han avisado a la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, de que la huelga será su responsabilidad y han advertido de que la manera de evitarla es no aplicar el sistema de contratación: "Si Alarcón entiende que no es el momento de aplicar esta medida impuesta, no habrá motivos para hacer huelga".

TMB: ABIERTO AL DIÁLOGO

Alarcón aseguró el pasado miércoles en declaraciones a los periodistas que, desde que se formó la nueva dirección de TMB hace un año y medio, siempre han tenido la mano tendida hacia los trabajadores.

"Con el Bus hemos cerrado un acuerdo por unanimidad y hay muy buen clima laboral. Respecto al Metro continuamos con la mano tendida y con el diálogo", sostuvo.