Los trámites de la Generalitat serán "accesibles desde cualquier dispositivo" antes de verano

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat renovará todos los formularios de los trámites para hacerlos "usables y accesibles desde cualquier dispositivo y navegador" antes de este verano, y lo hará sustituyendo los antiguos PDF por formularios web en HTML.

El objetivo, según ha explicado el Govern, es "hacer los servicios públicos más ágiles, inteligentes y amables, poniendo las personas en el centro".

Con los formularios PDF, es necesario descargar el archivo, rellenarlo, a veces imprimirlo para firmarlo a manos, escanearlo y volverlo a adjuntar al trámite; con el nuevo formato, se podrá rellenar el formulario desde cualquier dispositivo.

Con el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros, se transformarán en total unos 1.550 formularios de trámites, de los cuales 900 ya están adaptados para cualquier dispositivo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Govern también ha afirmado que la inteligencia artificial (IA) "tendrá un papel clave para hacer los trámites todavía más sencillos", durante el primer trimestre de este 2026.

De esta manera, se incorporarán funcionalidades como la lectura y extracción automática de datos de los documentos para evitar que los ciudadanos tengan que introducir información manualmente y la posibilidad de rellenar los datos de una ubicación marcándola directamente sobre el mapa.

Además, se están estudiando otras opciones "innovadoras" como el uso de asistentes virtuales con IA para guiar a la ciudadanía a la hora de rellenar los formularios.

El proyecto de rediseño de trámites se enmarca en el plan de Reforma de la Administración del Govern y el proceso se habrá completado en junio.