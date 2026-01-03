Trànsit alerta de posibles afectaciones este domingo en carreteras catalanas por nieve

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre
Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 3 enero 2026 14:20
BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha alertado de posibles afectaciones en carreteras catalanas, especialmente en el centro y el oeste, ante el aviso por nieve desde este domingo por la tarde.

En un comunicado este sábado advierte de posibles afectaciones en el eje Pirenaico/N-260 y todas las vías perpendiculares: C-38, C-17, C-16, C-14 y N-230, el eje C-25/A-2 y las vías perpendiculares: C-37, C-16, C-59, C-14, N-240 y AP-2.

Por eso, recomiendan avanzar los desplazamientos previstos para evitar la movilidad innecesaria durante el lunes 5 de enero y, en caso de circular, llevar cadenas, tener el depósito lleno, el móvil con batería y llevar ropa de abrigo.

