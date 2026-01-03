Trànsit alerta de posibles afectaciones este domingo en carreteras catalanas por nieve

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha alertado de posibles afectaciones en carreteras catalanas, especialmente en el centro y el oeste, ante el aviso por nieve desde este domingo por la tarde.

En un comunicado este sábado advierte de posibles afectaciones en el eje Pirenaico/N-260 y todas las vías perpendiculares: C-38, C-17, C-16, C-14 y N-230, el eje C-25/A-2 y las vías perpendiculares: C-37, C-16, C-59, C-14, N-240 y AP-2.

Por eso, recomiendan avanzar los desplazamientos previstos para evitar la movilidad innecesaria durante el lunes 5 de enero y, en caso de circular, llevar cadenas, tener el depósito lleno, el móvil con batería y llevar ropa de abrigo.