Trànsit prevé una movilidad "estresada" en el puente con una salida de más de 450.000 vehículos

Archivo - Varios vehículos circulan por la Ronda del Mig de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servei català de Trànsit (SCT) prevé una "movilidad estresada" durante el puente de la Purísima, en la que se prevé la salida de 450.000 vehículos entre las 15 horas de este viernes y las 15 horas del área metropolitana de Barcelona de este sábado.

Así lo ha explicado el director del SCT, Ramon Lamiel, quien ha calificado de operación especial "especial" al tratarse del primer largo fin de semana desde este verano.

De hecho, este jueves ya se detectó un aumento de movilidad comercial, "propia de este período", ha dicho Lamiel, al reportarse 45 incidentes en siete horas, en los que se vieron involucrados 30 furgonetas o vehículo de baja carga.

Este jueves se registró un aumento de la movilidad del 2,5%, pero el pico se espera entre las 12 y las 15 horas de este viernes, sobre todo en la N-230 hacia la Vall d'Aran, la C-28, la C-14, la C-16, la C-17 y la N-280.

"Nos preocupa especialmente la C-16 y la C-17", ha dicho Lamiel, quien ha detallado que en la C-16 se eliminarán carriles de adelantamiento y se taparán entradas para evitar el efecto embudo, mientras que en la C-17 se prevén problemas en las salidas del norte, debido a la actividad en las pistas de esquí y la celebración de ferias de Navidad en Vic (Barcelona) y Espinelves (Girona).

Asimismo, en la C-25 se habilitarán medidas para redireccionar el tráfico.

RETORNO

Respecto al retorno, el director del SCT ha explicado que se prevé complicación circulatoria sobre todo el lunes por la tarde y las vías del norte de Catalunya, así como en dos vías que distribuyen el tráfico en los accesos al área metropolitana: la AP7 N entre Vilafranca y Barcelona, y el tramo entre Sant Celoni y Llinars, y la A-2, entre Cervera y Barcelona.

Las medidas habilitadas para reducir la congestión en el retorno incluyen también la eliminación de carriles de adelantamiento y evitar las entradas a las vías del norte, mientras que se habilitarán carriles adicionales en la AP7 norte, entre Llinars y Montornès, y en la AP7 sur, entre Vilafranca y Molins de Rei.

Habrá restricciones de vehículos pesados este viernes por la tarde y el domingo también por la tarde entre Vilafranca y Sant Celoni, y el STC prevé que el pico de atascos se producirán a las 19 horas del lunes.

El control del tráfico se llevará a cabo con dos helicópteros y tres carros de radares, mientras que los Mossos d'Esquadra habililitarán 910 controles y desplegarán 1.425 efectivos, centrados en vigilar el exceso de velocidad, motoristas, transporte de mercancías, así como la actividad en zonas de montaña y ferias navideñas.