Tres detenidos de un clan familiar en L'Albi (Lleida) por tráfico de marihuana, hachís y cocaína

Drogas y armas de aire comprimido intervenidas - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a dos hombres y una mujer, miembros de una misma familia, por presuntamente traficar con marihuana, hachís y cocaína en L'Albi (Lleida) desde su propio domicilio.

Tras diversas investigaciones, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro, donde intervinieron 50 gramos de cocaína y diversas dosis para su venta, piezas de hachís, 100 gramos de marihuana y 1.500 euros en moneda fraccionada, así como armas de aire comprimido.

También se hizo una segunda entrada, en una finca rústica de Cervià de les Garrigues (Lleida), relacionada con el clan familiar donde se decomisaron 225 plantas de marihuana y 200 esquejes; los detenidos, dos de los cuales con antecedentes, pasaron a disposición judicial el viernes pasado.