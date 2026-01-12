Tres detenidos en L'Ametlla del Vallès (Barcelona) por cuatro robos con fuerza

Material intervenido tras la entrada y registro - MOSSOS

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en L'Ametlla del Vallès (Barcelona) a tres personas, dos hombres y una mujer, por su relación con cuatro presuntos robos con fuerza que recientemente se han producido en una urbanización del municipio, informan en un comunicado este lunes.

Las detenciones se producen tras la denuncia de la ocupación ilegal de un piso en este municipio a principios de diciembre, cuando se detectó un incremento de robos y tentativas en el interior de domicilios, así como en un local de uso público.

En la entrada y registro del piso ocupado, los mossos localizaron unos 40 objetos robados, entre los cuales maquinaria de construcción, joyas y electrodomésticos, así como diversas armas y aparatos para el cultivo de marihuana, por lo que fueron detenidos y el sábado pasaron a disposición judicial.