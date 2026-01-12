Tres detenidos por robar balizas, relojes y ropa por más de 8.300 euros de un local de Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el jueves y viernes pasado a tres hombres por un presunto robo con fuerza en un comercio de Lleida, de donde se llevaron diversos objetos como balizas, relojes, pulseras y ropa valorados en más de 8.300 euros, informan en un comunicado este lunes.

Los hechos sucedieron entre las 2.30 y las 5.00 horas cuando los individuos fracturaron la puerta de acceso, por lo que la policía catalana inició una investigación para detenerlos.

Dos de ellos fueron arrestados el jueves, mientras que el tercer implicado fue localizado le viernes, y los mossos también denunciaron a una cuarta persona por un delito de hurto leve ya que aprovechó que la puerta del local estaba rota para entrar y robar algunas prendas de ropa.