La Trobada Empresarial al Pirineu señala la demanda de inmigración "vinculada a la oferta laboral"

Foto de familia de la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, en la Seu d'Urgell (Lleida) - EUROPA PRESS

La presidenta, Montse Pujol, constata que "los empresarios son optimistas" con el futuro

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11(EUROPA PRESS)

La presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, ha señalado que los empresarios del Pirineo, en su mayoría, demandan de la mano de obra de la población inmigrante, pero que su aportación debe hacerse "vinculada a la oferta laboral que hay en el territorio".

Lo ha dicho en una atención a los medios este jueves durante la apertura de la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, en el análisis de los datos del Barómetro Económico 2025, una encuesta a los asistentes sobre la percepción del empresariado.

Según la encuesta, el 60% de los empresarios dicen que sí que se necesita mano de obra de población inmigrante, pero que debe hacerse "de una forma ordenada".

MÁS BENEFICIOS

Respecto a las previsiones empresariales, Pujol ha constatado que "los empresarios son optimistas", puesto que el 80% ha afirmado que prevén aumentar su facturación y sus márgenes productivos este año, y más de la mitad, que tendrán beneficios.

"Que subirán sus ingresos, sus ventas, y que tendrán beneficios. Esto habla de la madurez de los empresarios y de sus empresas, y que tienen recorrido", ha valorado.

NI CHINA NI EEUU: EUROPA

Finalmente, se ha preguntado a los empresarios sobre la posición que se debe tomar a nivel geopolítico, en línea con el 'leitmotiv' del encuentro, y consultados por si se debe estar alineado con China o con los Estados Unidos, la opción ganadora ha sido una tercera vía: Europa, con un 43%.

"La gente cree que Europa debe buscar su papel. Que no es ni un bloque ni el otro, sino que es Europa la que debe hacer apuestas hacia adelante y marcar su propio terreno", ha valorado.